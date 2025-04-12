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İHA

İsrail, Filistin'de başlattığı katliamla binlerce masumu katletti.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırım, 50 binden faza masumun ölümüyle sonuçlandı.

En büyük tepkiyi Türkiye'nin koyduğu bu saldırılara, küçük çocuklar da sessiz kalmadı.

ÇOCUKLARDAN FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir grup çocuk, Filistin’e destek için bir araya geldi.

İsrail’in Filistin’e yönelik zulmüne tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen çocuklar, akşam vakti sokağa çıktı.

TEKBİRLERLE YÜRÜDÜLER

Ellerine aldıkları Filistin bayrakları ile çocuklar, tekbirler getirerek yürüyüş gerçekleştirdi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, ilçenin farklı bir noktasında da vatandaşlar Filistin’e destek için toplandı. Grup tekbir getirdikten sonra dua etti ve sloganlar attı.