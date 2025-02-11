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İHA

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'un bazı ilçelerinde yerlerde kar birikintileri oluşmaya başladı.

Kar yağışı, Arnavutköy'ü de adeta beyaza bürüdü.

OKUL BAHÇESİNDE KEYİFLİ DAKİKALAR

Yağan karın tadını ilçede bulunan bir okulun bahçesinde sevinçle oynayan çocuklar çıkardı.

Çocuklar teneffüste okul bahçesine çıkarak karda doyasıya eğlendi. Sevinçle kar oynayan çocukların mutluluğu kameralara yansıdı.