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İHA

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyük bir sarsıntıya sebep olan deprem, birçok ilçede şiddetli olarak hissedildi.

Art arda yaşanan depremlerin ardından vatandaş kendini sokağa attı.

DEPREM ANI KAMERADA

Sultangazi'de de hissedilen deprem anı kameraya yansıdı.

Sarsıntıya çay ocağında yakalanan vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Sarsıntının şiddetiyle demliklerin üzerinde bulunduğu ocağın da sallandığı görüldü.