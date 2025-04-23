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DHA

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle büyük bir sarsıntı yaşadı.

Deprem, kısa sürede şehir genelinde paniğe neden olurken art arda artçı sarsıntılar tüm şehri salladı.

Sokaklara dökülen vatandaşlar güvenli alanlara yönelirken, kamu binalarında ve özellikle hastanelerde tahliye çalışmaları başladı.



HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Fatih’te bir hastanede deprem sırasında tedavi görmekte olan bir hasta, sağlık görevlileri ve hemşirelerin hızlı müdahalesiyle sedyeye alınarak bina dışına çıkarıldı.

Tahliye anları kameralara yansıdı. Görüntüler, hem personelin soğukkanlılığını hem de o anların ciddiyetini gözler önüne serdi.