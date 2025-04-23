DHA
İstanbul, Silivri merkezli saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Kentte büyük endişe yaratan sarsıntı, 51’in üzerinde artçı depremle devam etti.
Vatandaşlar, sarsıntıyı hissettikleri anda korkuya kapılar kendini sokağa attı.
DEPREME OYUN OYNARKEN YAKALANDI
dasında oyun oynarken sarsıntıya yakalanan bir çocuk, önce kısa bir panik yaşadı.
Küçük çocuk ardından “Deprem!” diye bağırarak korkusunu dile getirdi.
O ANLAR KAMERADA
O sırada kendini telefonla kaydeden çocuğun bu korku dolu anları, kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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