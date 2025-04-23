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İstanbul'da depreme yakalanan küçük çocuğun çığlıkları

İstanbul'da depreme yakalanan küçük çocuğun çığlıkları İstanbul'da odasında oyun oynarken depreme yakalanan bir çocuğun önce kısa süreli bir panik yaşadığı ardından "deprem" diye bağırdığı anlar kameraya yansıdı.