İstanbul'da dereden gelen kokuya mahalleli isyan etti

İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nden geçen Nakkaş Deresi'nden gelen kötü koku nedeniyle mahalle halkı isyan etti.

Derenin suyunun renginin değiştiği görülürken, suya atık maddelerin döküldüğü iddia edildi. Özellikle Rıfat Ilgaz Caddesi çevresinde yaşayanlar, yetkililerden gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

"10 SENEDİR BURADAYIZ KENDİMİ BİLDİM BİLELİ HEP BU KOKU VAR"

Dereden yayılan kokudan rahatsız olduğunu söyleyen Çetincan Karaca, şunları söyledi:

Biz 10 senedir burada oturuyoruz. Ben kendimi bildim bileli hep bu koku var. Sürekli insanlar zaten rahatsız. Hiçbir şey yapılmıyor bu koku hakkında. Dediğim gibi rahatsızız. Koku sürekli bizi rahatsız ediyor. Hele burada oturan insanlara Allah yardım etsin. Herkes rahatsız ama hala yapılan bir şey yok.

"KOKU HİÇ EKSİK OLMUYOR"

Bölgeye taşındığı günden bu yana derenin koktuğunu belirten Yusuf Şahinkoç ise şu ifadeleri kullandı:

3 yıldır burada oturuyorum. 3 yıldır devam ediyor zaten. Buradan geçerken özellikle bu çevreyi çok etkiliyor. Bir de üstünde sinek yapıyor. Fazlasıyla evler sinek doluyor. İlaçlama çalışmaları yapılıyor herhalde. Ama yine de yeterli olmuyor pek. Bu yol boyunca kokuyor zaten dere. Dereyi takip edince zaten sürekli kokuyor. Koku hiç eksik olmuyor.

"DERE YÜZÜNDEN EVİ SATIP GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Koku yüzünden taşınmayı düşündüğünü dile getiren Necati Özgür, şöyle konuştu: