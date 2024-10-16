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DHA

Çikolata seven herkesin ağzının suyunu akıtan Dubai çikolatası, büyük ilgi topluyor.

Sosyal medyada yayılan çikolatanın görüntüleri sonrası birçok kullanıcı, evde kendi tarifini oluşturmaya çalışsa da soluğu çikolata dükkanlarında aldı.

YÜZLERCE KİŞİ KUYRUĞA GİRDİ

Kadıköy'de bulunan bir işletmenin Dubai çikolatasını satışa sunması üzerine yüzlerce kişi, çikolatayı satın almak için kuyruğuna girdi.

İşletmenin önünde metrelerce uzayan kuyruğun görüntüleri sosyal medyada tartışıldı.

"SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEYLERİ MERAK EDİYORUZ"

Arkadaşları ile Dubai çikolatası kuyruğunda bekleyen Hakan Göktuğ, “Sosyal medyada gördük, merak ettik. Güzel görünüyordu. Şimdi bakalım sıra bekliyoruz. İnsanlar genelde sosyal medyada gördükleri şeyleri merak ediyorlar." dedi.

"İNSANLER EV ALMIYOR, ÇİKOLATA ALIYOR"

İşletme sahibi Levent Yüksel, "Dubai'de bir influencer tarafından yayınlandı. Ben de bunu gördüm, Dubai'ye kızımı gönderdim. İki tane çikolata aldırdık. Aynısını gidip analiz yaptırdık. İçinde tahin varmış, fıstık varmış, beyaz çikolata varmış ve üstünde kabuk çikolata var.

Bunun analizini yaptık. Çalıştık, bir aylık bir süreçten geçirdik ve aynısını yaptık. İnsanlar artık araba almıyor, ev almıyor, çikolata alıp mutlu olmak istiyorlar. Keyfini yaşıyorlar." dedi.