DHA

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın üçüncü katında oturan Ahmet Sar, evlerinin banyo bölümünden martı sesi geldiğini fark etti.

Martı sesinin bir türlü kesilmemesi ve zaman zaman kanat çırpma sesi duyulması üzerine havalandırma boşluğuna düştüğünü anladı.

HAVALANDIRMA PENCERESİ SÖKÜLDÜ

Ahmet Sar, martıyı sıkıştığı yerden kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi.

Gelen ekip, ev sakinlerinden izin alarak banyodaki havalandırma penceresini söktü.

MARTI SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Ardından, bir görevli, hayvan yakalama aparatı ile martıya ulaştı.

Gövdesinden bağlanarak yukarı çekilen martı sıkıştığı yerden kurtarıldı.

KURTARILAN MARTI BAHÇEYE BIRAKILDI

Yaralanmadığı belirlenen martı daha sonra bahçeye bırakıldı.

Ahmet Sar, "Martı havalandırma boşluğunda sıkışınca itfaiyeden yardım istedik. Gelip kurtardılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilan Kılıç
Editor