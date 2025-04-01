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İstanbul'da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

İstanbul'da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı Avcılar'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Martı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.