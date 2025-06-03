İstanbul'da içinde 10 bin dolar bulunan çantasını havalimanında unuttu

İHA
İstanbul'da ilginç olay....
İstanbul Havalimanı'nda şehir içi ulaşım hizmeti veren bir otobüsü kullanan yolculardan biri, çantasını araçta unuttu.
Daha sonra firmanın çalışanı, otobüs yolcu indirme katında sahipsiz bir çanta fark etti.
SAHİBİ BULUNDU
Çantayı bulan personel durumu yetkililere bildirirken, çantanın sahibini bulmak için büyük çaba sarf edildi.
Kimlik kontrolünün ardından çantanın sahibine ulaşıldı.
İÇİNDEN 10 BİN DOLAR ÇIKTI
İçerisinde 10 bin dolar bulunan çanta sahibine teslim edildi.
Çantayı bulan personele ise teşekkür belgesi verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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