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İstanbul'da içinde 10 bin dolar bulunan çantasını havalimanında unuttu

İstanbul'da içinde 10 bin dolar bulunan çantasını havalimanında unuttu İstanbul Havalimanı yolcu indirme katında bir çalışanının bulduğu 10 bin dolar sahibine teslim edildi.