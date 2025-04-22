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İHA

İstanbul’un dört bir yanında hizmet veren İETT otobüsleri, son yıllarda sık sık kazalar ve yangınlarla gündeme geliyor.

Bu olayların perde arkasında ise bakımsızlık, usulsüzlük ve ihmaller zinciri olduğu iddia ediliyor.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİLER

Kazalara karıştıktan ya da yandıktan sonra kullanılamaz hale gelen onlarca otobüs, garajlarda çürümeye terk ediliyor.

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli kısımlarından İETT otobüsleri için 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajı'nda motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu

USULSÜZLÜK İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Suç duyurusunda İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını ve otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği belirtildi.

GARAJLAR OTOBÜS MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜ

İETT otobüsleri zaman zaman kazalara karışırken, yanarak kullanılmaz hale de geliyor.

İETT garajlarının otobüs mezarlığı olduğu havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Halkalı İETT garajında yanan otobüslerin üzerinin branda ile örtülmeye çalışıldığı görüldü.