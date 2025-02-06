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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için kar uyarısının ardından gece ve sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı gerçekleşti.

Başakşehir'de yağan kar nedeniyle yollar ve araçların üzerleri karla kaplandı.

Başakşehir 4'üncü etapta sabah işine gitmek isteyen bir araç sürücüsü karla kaplanan yolda ilerleyemedi.

ARAÇLARINI HAREKET ETTİRMEYE ÇALIŞANLAR BAŞARILI OLAMADI

Bir kişi aracın arka kısmına oturarak aracı hareket ettirmeye çalışsa da sürücü başarılı olamadı. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar da araçlarının karla kaplı olduğunu gördü. Sürücüler araçlarını temizlemek için çaba sarf etti.

Aracını temizleyen Nurullah Yıldırım, "İşe gideceğiz. Aracımız karla kaplı olduğu için temizliyoruz. Yollar açık ama aracımızı karlı gördüğümüz için temizliyoruz. Aracımızı temizledikten sonra yola çıkacağız" dedi.

AYDOS'TAN KARTPOSTALLIK MANZARA

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı'nda da aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Etkili olan kar yağışının ardından Aydos Ormanı ve çevresindeki ağaçlar ile seraların üstü karla kaplandı. Oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

SULTANGAZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sultangazi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Araç ve çatıların üzeri kar tabakasıyla kaplandı.

İşe gitmek için yollara çıkan bazı vatandaşlar, güne otomobillerinin üzerine yağan karı temizleyerek başladı. Bazı vatandaşlar ise kar nedeniyle yürümekte zorluk çekti.