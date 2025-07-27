İstanbul'da kazı çalışması sırasında, elektrik kabloları koptu

İstanbul Sarıyer'de bölgede yaşanan elektrik arızasını gidermek amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında, iş makinesinin kepçesi yer altındaki ana elektrik hattında kopardı.

Zaman zaman patlamaların yaşanması üzerine panik yaşayan çevredekiler itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

MAHALLE ELEKTRİKSİZ KALDI

Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, çalışmanın güvenli şekilde tamamlanması için mahallede elektrik kesintisi uyguladı.

ÇALIŞMA SABAHA KADAR SÜRDÜ

Ekiplerin arızayı gidermesi için başlatılan çalışma, sabah saatlerine kadar devam etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalleye elektrik verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.