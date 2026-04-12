İstanbul’da lale şöleni başladı: Pendik Korusu renk cümbüşüne döndü

İstanbul’da baharın en sevilen simgelerinden laleler yeniden açtı. Şehrin farklı noktalarında başlayan renklenme hareketi, Pendik Korusu’nda görsel bir şölene dönüştü.

BİNLERCE ÇİÇEKLE BAHAR KARŞILANDI

Pendik Belediyesi ekipleri tarafından sonbaharda toprakla buluşturulan bitkiler, nisan ayıyla birlikte açarak koruyu adeta renklere boyadı. Toplamda 32 bin bitki arasında 22 bin lale başta olmak üzere nergis ve sümbüller de yer aldı.

KORUDA AÇIK HAVA SERGİSİ

Çiçeklerin açmasıyla birlikte Pendik Korusu, ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir doğa alanına dönüştü. Renkli görüntüler arasında yürüyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek baharın tadını çıkardı.

HAFTA SONU YOĞUNLUĞU ARTTI

Özellikle hafta sonları ziyaretçi sayısının arttığı koruda, baharın etkisiyle oluşan manzaralar İstanbulluların ilgisini çekmeye devam ediyor. Park ve korular, şehir içinde doğayla buluşmak isteyenler için cazibe merkezi haline geldi.

"İSTANBUL'DA LALE ZAMANI"

Koruyu ziyaret eden vatandaşlar, lalelerin oluşturduğu renk harmonisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Ziyaretçiler, İstanbul’da lale mevsiminin başlamasıyla birlikte Pendik Korusu’nun mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu belirtti.