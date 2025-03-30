İstanbul'da mezarlık yolunda yoğun trafik

İHA

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da mezarlıklara ziyaret yoğunluğu yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Özellikle büyük mezarlıklara giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Çok sayıda vatandaşın geldiği Yayla Mezarlığı yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Araçlar ilerleyemeyince vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

MEZARLIKLARI TEMİZLEDİLER

Bölgede yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Mezarlığa güçlükle ulaşan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua etti, çevresini temizledi.

Mezarlık yolunda oluşan trafik dron ile görüntülendi.

ZİYARETÇİLERDEN BAYRAM MESAJLARI

Cihan Aslan, "Bayramdır çok güzel trafik var ama bu da ayrı bir güzellik. Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun" dedi.

Murat Tik, "İnsanların bu yoğun telaşı güzel bir telaş. Akraba mezar ziyareti yapıyorlar. Benim de annem de vefat etti. Onu ziyaret etmeye geldim. Bu nesil böyle devam etsin" dedi.

Merkez Habibler Mahallesi Muhtarı Hakan Taşçı, "İstanbul'un iki büyük mezarlığı mahallemizin sınırları içinde. Çok fazla trafik oluyor. Bunlar tatlı yorgunluklar. Trafikte sakin olalım. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.