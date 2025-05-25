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İHA

İstanbul Şişli'de evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihini tercih etti.

Şişli Belediyesi Nikah Salonu'nda normal şartlarda günlük ortalama 7 nikah kıyılırken bugün bu sayı 21'e çıktı.

'EVET' DİYEREK EVLİLİĞE İLK ADIMLARINI ATTILAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren salonda yoğunluk oluşturan çiftler, 'Evet' yanıtının ardından nikahlarının kıyılmasıyla evliliğe ilk adımlarını attı.

Tören sonrası hatıra fotoğrafları çektirildi.

KATILIM YÜKSEK OLUNCA YOĞUNLUK YAŞANDI

Nikah memurları ve belediye personelinin yoğunluğu sürüyor.

Çiftleri bu özel günlerinde yakınları da yalnız bırakmazken, yüksek katılımla alan doldu taştı.

"BİZ BU TARİHİ ÖZELLİKLE SEÇTİK"

25.05.2025 tarihini özellikle seçtiklerini söyleyen gelin Gizem Aktaş, "Biz bu tarihi özellikle seçtik. Zaten önümüzde 2 tarih vardı. Bunlardan diğeri de 05.05.2025’idi. Biz bugün için bulabildik. Özellikle seçtik tabii ki." dedi.

Damat Hüseyin Ersel Kaymak ise, "Evliliği herkese tavsiye ederiz. Geri kalan bekarların başına inşallah. Huzurlu mutlu bir hayat diliyoruz." diye konuştu.