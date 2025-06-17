DHA

İstanbul Eyüpsultan'da ismi öğrenilemeyen bir kişi kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi.

Art arda siparişleri adrese getiren motokuryeler, ödeme için evin önünde beklemeye başladı.

SAHTE OLDUĞU ANLAŞILINCA BÖLGEDEN AYRILDILAR

Siparişlerin sahte olduğunu anlayan kuryeler daha sonra dağıldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"20'YE YAKIN KURYE AYNI ADRESE YÖNLENDİRİLMİŞTİ"

O anları anlatan motokurye Nurullah Doğan, şunları söyledi:

Ben ve bir arkadaşım birlikte bir işletmeden iki ayrı sipariş teslim etmek üzere yola çıktık. Verilen adrese vardığımızda ortada ne müşteri vardı ne de siparişi kabul eden biri vardı. Çok geçmeden aynı adrese başka kurye arkadaşlarımız da gelmeye başladı. Yaklaşık 10 kişi olmuştuk.



Durumu anlayınca, kurye arkadaşlarımızın olduğu WhatsApp grubundan hemen bilgi verdik. Ancak buna rağmen birkaç arkadaşımız daha gelmeye devam etti. Yaklaşık 25 sipariş verilmiş ve 20’ye yakın kurye aynı adrese yönlendirilmişti.

Siparişleri geri iade edemediklerini belirten Doğan, müşteri hizmetlerinden de destek alamadıklarını ve siparişleri sonunda kendilerinin yemek zorunda kaldığını belirtti.

"BU DURUMU DAHA ÖNCE DE YAŞADIK"

Yaşanan olayın tesadüf olmadığını ve benzer durumların zaman zaman tekrarlandığını söyleyen Doğan, şöyle devam etti: