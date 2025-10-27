İstanbul'da otobüs şoförünün araç kullanma biçimi şoke etti

- İstanbul'da bir İETT otobüs şoförü, ayağını uzatarak araç kullanırken görüntülendi.
- Bu tehlikeli ve sorumsuz davranış, yolcular arasında şaşkınlık yarattı.
- Olay, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da toplu taşıma bir zorunlulukken, belediye çalışanlarının sorumsuz davranışları büyük tehlikeler yaratabiliyor.
Bir İETT şoförünün araç kullanma şekli, şans eseri olumsuzluk yaşanmadan son bulsa da büyük tepki topladı.
AYAĞINI UZANARAK OTOBÜS KULLANDI
Seyir halindeki '622-Yenidoğan-Mecidiyeköy' seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını 'validatör' cihazının bulunduğu bölüme uzattı.
Şoförün 'İstanbulkart' basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı anlar şaşkınlık yarattı.