İstanbul'da parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Gürsel mahallesindeki bir parkta oynayan 2 erkek çocuktan biri diğerine vurdu.

Bunu gören mağdur çocuğun annesi, oğluna vuran çocuğa hakaret etti.

2 ANNE PARKTA BİRBİRİNE GİRDİ

Hakareti duyan diğer çocuğun annesi parka gelerek kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki kadın birbirine girdi.

"ABLA SAKİN OLUN"

Parkta saç saça baş başa kavga eden kadınları, sokaktaki esnaf ayırdı.

Kavga eden tarafları kayda alan bir çocuk ise 'Abla sakin olun ya' diyerek kadınları sakinleştirmeye çalıştı.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bu sırada kavgaya şahit olan mahalle sakinlerinden bazıları çocuklarının gözü önünde kavga eden kadınlara 'Ne yapıyorsunuz' sözleriyle tepki gösterdi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.