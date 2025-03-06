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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sabah saatlerinde sokakta yürüyen bir şahıs, cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne bırakılan yiyecekleri fark etti.

Süt, peynir ve tereyağı gibi ürünleri poşete dolduran şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.

ÜRÜNLERİ ÇALINDI

Yaklaşık 2 bin lira değerinde olduğu öğrenilen ürünleri yerinde göremeyen dükkan sahibi ise, merak içinde kaldı.

Firmayı arayan ve ürünlerin her günkü gibi market önüne bırakıldığı bilgisini alan iş yeri sahibi, hırsızlık olayını fark etti.

KAMERAYA YAKALANDI

Elindeki torbalarla iş yeri önünden uzaklaşan kişi ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.