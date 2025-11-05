İstanbul'da sağanak ve poyraz etkili olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pastırma sıcakları sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı.

Rapora göre, bugün batıya yağmur geliyor.

Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda, İstanbul'da sağanak yağışın görüleceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İSTANBULLULAR DİKKAT

İstanbul'da bugün aralıklarla yağmur bekleniyor. Kentte poyrazın da kuvvetlenmesiyle birlikte hava temizlenecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Antalya'nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

PASTIRMA SICAKLARI DEVAM EDİYOR

Sıcaklıkların ülke genelinde, mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.