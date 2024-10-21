İHA
İstanbul'da komedi filmlerini aratmayan bir olay meydana geldi.
Arnavutköy ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, ağıldaki keçilerinin kaçtığını fark etti.
ÇATIYA ÇIKTILAR
Sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı.
O ANLARI KAYDETTİLER
Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş, şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı.
Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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