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İHA

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki bir motosikletin arkasında oturan berber, motosikleti kullanan arkadaşını tıraş etmeye başladı.

Tehlikeli yolculuk sırasında berber, tıraş makinesiyle sürücünün saçlarını kısaltırken, bir yandan ise dengesini kaybetmemeye çalıştı.

SEYİR HALİNDE SAÇ TIRAŞI YAPTILAR

O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde; berberin, motosiklet hareket halindeyken saç kesimi yaptığı, sürücünün ise tıraşa rağmen motosikleti kullanmaya devam ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

İzleyenler, hem şaşkınlık yaşadı hem de tehlikeli hareket nedeniyle tepki gösterdi.