İstanbul'da sıcak hava etkili oluyor: Tuzla'da termometreler 40 dereceye ulaştı

İstanbul'da sıcak hava yüzünü göstermeye devam ediyor.

Sadece İstanbul değil, Türkiye genelinde bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor.

İstanbul'da ise vatandaşlar, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil ve parklarda piknik yaptı, bazıları da güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı.

GÖLGELİK ALANLARA AKIN

Millet bahçeleri ve parklar öğle saatlerinde sahillere göre biraz daha boş kalırken, bazı kişiler gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

TUZLA'DA SICAKLIK 40 DERECE

Sıcaklık; Çekmeköy 38, Tuzla'da 40, Şile, Ümraniye, Sarıyer ile Kartal'da 37 derecelere ulaştı.

"KÖPRÜDEN ATLAYACAĞIM"

Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde yüzmeye gelen Hasan Çelik, "Sıcaklardan dolayı denize geldim. Şimdi, köprüden atlamayı düşünüyorum şimdi. Deniz çok güzel, halkımız biraz temiz baksa daha da güzel olacak." dedi.

Sahilde yüzmeye gelen 13 yaşındaki Berat Karakuş da arkadaşlarıyla birlikte denize atlayarak, hem eğlendi hem serinledi.

BAZILARI PİKNİK YAPMAYI TERCİH ETTİ

Beşiktaş Bebek Sahili'nde de vatandaşlar, sahil şeridinde piknik yapıp denize girdi.

Öte yandan, bölgede oluşabilecek olumsuzluklara karşı ise Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı botlar devriyelerini sürdürüyor.

Sarayburnu Sahili de sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kalabalığa ev sahipliği yaptı.