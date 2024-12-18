Haberler



Yaşam



İstanbul'da tek teker üzerinde ölüme meydan okudular

İstanbul'da tek teker üzerinde ölüme meydan okudular Tek teker üzerinde hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atarak yolculuk yaptığı anları paylaşan motosiklet sürücüleri trafik ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.