Trafik ekiplerinin sıkı denetimleri kent genelinde sürüyor.
Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sultangazi ve Beşiktaş ilçelerinde motosiklet sürücülerine yönelik çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya üzerinden de suç avını sürdürdü.
PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ
Otoyolda motosikletleriyle akrobatik hareketler yapan bazı sürücülerin o anları da sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan ekipler 20 sürücüyü tespit etti.
TOPLAM 218 BİNLİK CEZA
Sürücüler kısa sürede yakalandı.
Yakalanan sürücülere çeşitli kural ihlallerinden toplamda 218 bin 745 lira idari para cezası uygulandı.
Yakalanan şahıslar hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" tan adli işlem başlatıldı.
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