DHA

Sabah saatlerinde İstanbul Avcılar D-100 karayolundaki Hacı Şerif üst geçidinde meydana gelen olayda, sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkanlar, kullandıkları üst geçidin basamaklarından itibaren kırmızı gül yapraklarıyla karşılaştı.

Kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen gül yapraklarını görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar gül yapraklarıyla kaplı üst geçidi cep telefonuyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.

"BİRİ EVLİLİK TEKLİF ETTİ SANIRIM"

Gül yapraklarıyla süslenmiş üst geçidi gören bir vatandaş "İçindeki tüm sevgiyi dile getirmiş ki bunları arkadaşına göndermiş. Mutlu bir şeydir bence güzel bir harekettir. Bu tür davranışlara da ihtiyacımız vardır." dedi.

Bir başka kişi ise, "Biri merdivenden geçerken başka birine evlenme teklif etti sanırım. Güzel olmuş." şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş, "Sabah saatlerinde bu görüntü motive ediyor insanı" derken, üst geçidi kullanan bir kadın ise, "Sevgililer yaptı diye düşündüm" dedi. Gül yapraklarıyla süslenmiş üst geçidi gören bir vatandaş , "Çok güzel olmuş" derken, üst geçitten geçen başka bir kişi ise, "Çok güzel olmuş, her bayanın istediği bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"HOŞ OLMAMIŞ ÇEVRE KİRLİLİĞİ"

Üst geçitten geçen bir kadın ise, "Sanki bir evlilik teklifi yapılmış gibi geldi bana ama çevre kirliliği. Çok hoş olmamış" diye konuştu. Üst geçitten geçen bir erkek ise, "Harika bir şey, kim düşünmüşse güzel düşünmüş." dedi. Üst geçitten geçen bir erkek ise, "Değişik ve iyi olmuş. Kendimize de iyi geldi bu arada." diye konuştu.

Üst geçidi kullanan bir kadın ise, "Sabah işe giderken moral oldu bana. Hoşuma gitti. Güzel hissettirdi." dedi. Üst geçitten geçen bir genç kız ise, "Çok güzel beğendim ve şaşırdım ilk defa görüyorum." şeklinde konuştu. Başka bir kişi ise, "Birinin sevgilisi için kutlama yaptığını düşündüm cep telefonunu çıkarıp çekecektim. Çok güzel." dedi. Üst geçidi kullanan iki genç kız ise, gül yapraklarını görünce mutlu olduklarını belirtti.