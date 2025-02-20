İstanbul'da yolda kalan araçlara polisler yardım etti

DHA
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı...
Yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen kar için önlem almayan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
Sarıyer ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında karla kaplanan yollarda ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı.
YARDIMLARINA POLİS EKİPLERİ YETİŞTİ
Mahsur kalan araçları gören polis ekipleri, kürekle yolları açtı.
Yolda kalan sürücüler ise araçlarını iterek onları kurtardı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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