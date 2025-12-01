İstanbul'da zincir markette mide bulandıran görüntü

- İstanbul Sultangazi'deki bir zincir markette, kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı.
- Bu olay, market ve restoranlardaki hijyen konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
- Vatandaşlar olayı cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gıda güvenliği, market ve restoranlardaki hijyen koşulları sık sık medyada gündem oluyor.
Kamuoyuna yansıyan, rezalet boyutundaki olumsuz tablolara bir yenisi daha eklendi.
Bu kez skandalın adresi zincir market...
Mide bulandıran olay İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşandı.
UN PAKETLERİNİN ÜZERİNE TUVALETİNİ YAPTI
Sultangazi ilçesinde bulunan bir zincir markete giren kedi, kutudaki un paketlerinin üzerine çıkarak tuvaletini yaptı.
Kedinin marketin içinde olması tepki çekerken, vatandaşlar mide bulandıran anları cep telefonu kamerasına kaydetti.