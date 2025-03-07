İstanbul'daki camilerde Ramazan'ın ilk cuma namazı eda edildi

AA

"On bir ayın sultanı" Ramazan geldi yürekler huzur doldu.

Kadim şehir İstanbul ise tarihi camileri ile Ramazan'ı en derinden hisseden şehirlerden biri.

Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde Ramazan ayının ilk cuma namazı heyecanı vardı.

İlk cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere akın etti.

İLK CUMADA CAMİLER DOLDU

Vatandaşların doldurduğu Fatih Camii'nde namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Eyüpsultan Camisi'ne de namaz kılmak için gelenler, cami içerisini, iç ve dış avluyu doldurdu.

Kılınan namazın ardından cemaat, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.

Sultanahmet, Süleymaniye, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Camii'nde de yoğunluk oluştu.