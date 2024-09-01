İstanbul'daki hasta çocuk ve dedesine Bakanlık sahip çıktı Dedesinin sırtında taşıyarak gezdirdiği kemik erimesi hastası Yiğit Ağırbaş'ın yürek burkan görüntüleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

DHA

İstanbul'da dedesiyle birlikte yaşayan Yiğit Ağırbaş, kemik erimesi hastalığıyla mücadele ediyor.

Annesi ve babasını kaybeden küçük çocuğun tüm ihtiyaçlarıyla yaşlı dedesi ilgileniyor.

HER YERE DEDESİNİN SIRTINDA GİDİYOR

Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen küçük çocuğu dedesi her yere sırtında taşıyarak götürüyor.

Dedesinin Yiğit'i parka oynaması için getirdiği sırada bir vatandaşın o anları kayda alması ve paylaşmasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

BAKANLIK YİĞİT VE DEDESİNE KUCAK AÇTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan ve dedesinin sırtında dışarı çıkan Yiğit'i telefonla arayarak, her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Göktaş, kemik erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen ve dedesinin sırtında zorlu bir hayat sürdüren Yiğit'i arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YİĞİT'İN TEDAVİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Bakanlık ekiplerinin aileyi her hafta ziyaret edeceğini belirten Göktaş, Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Süreç içerisinde aileyi yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edeceklerini bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoları görünce duygulandığını belirten Göktaş, Yiğit'in bakımıyla yakından ilgilenen dedesine teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)