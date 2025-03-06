İstanbul'dan nefes kesen yarım ay kareleri

AA

İstanbul, dünyanın en kadim şehirlerinden biri...

Yüzlerce yıllık Osmanlı saltanatının kazandırdığı eşsiz eserler ise adeta şehrin incileri.

Dünyada eşi benzeri olmayan Boğaz ve 'Altın Boynuz' Haliç'i tarihi yapılarıyla donatılan kadim şehir, her noktasından ayrı nefes kesici manzara sunuyor.

YARIM AY, TARİHİ CAMİLER VE RAMAZAN COŞKUSU

Hele Ramazanların coşkusu bu tarihi dokuya ayrı bir tat veriyor.

Bu kapsamda minarelerle Ay'ın dansı da İstanbul'un simgelerinden biri.

Yıl boyunca farklı renklere ve boyutlara bürünen Ay, sık sık tarihi yapılarla kadraja giriyor.

Dün gece yarım ay, İstanbul'a misafirdi...

MANZARA YİNE NEFES KESTİ

Yarım ay; Sultanahmet Camii, Beyazıt Kulesi ve diğer tarihi yapılarla ile birlikte görüntülendi.

Ortaya yine hayranlık uyandıran manzaralar çıktı.