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    İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi!

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 3 Aralık Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 03.12.2022 - 15:05
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    İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi!

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ 3 Aralık 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    3 Aralık hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    Tıkladığınız linkte, yaşadığınız ilçeyi seçmeniz kesinti hakkında detaylı bilgi verecektir.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


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