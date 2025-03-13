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Haber Merkezi

Ramazan ayında 13 gün geride kaldı...

Bu 13 günlük süreçte oruç, günlük hayatta kimi bünyeleri biraz zorlasa da hayat devam ediyor.

Ramazan ayında TBMM'de de mesai sürüyor.

Genel Kurul'da görüşmeler devam ederken bu kapsamda ilginç bir olay yaşandı.

Gündem hakkında söz alarak konuşma yapan İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun konuşmanın hararetiyle boğazı kurudu.

KÜRSÜDE SU İÇTİ

Konuşmasının sonunu toparlamaya çalışan Türkoğlu elindeki evraktan okumaya devam ederken bir anda su içti.

Genel Kurul'dan 'unuttun unuttun' sesleri yükselirken Türkoğlu oruçlu olmadığı, unutmadığını söyledi.

"FİDYEMİ ÖDÜYORUM"

Kendisini uyaranlara tepki gösteren Türkoğlu, "Ben şeker hastasıyım. Unutmadım. Fidyemi ödüyorum. 180 liradan da ödemiyorum yetmediği için." dedi.