İzmir Balık Hali deniz ürünleriyle doldu

Av sezonunun başlamasıyla birlikte aylardır ağlarını denizle buluşturmayı bekleyen balıkçılar gece saatlerinde serin sulara açıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan balık haline de denizin ilk ürünleri ulaştı.

"BİZ HALKIMIZA BALIĞI YEDİRİRİZ"

Balıkçı esnaflarından İbrahim İnce "Yeni sezon öncelikle hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlı, bol bereketli olsun. İnşallah deniz bize, biz halkımıza balık yediririz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Bu sezon hamsi bol var diyorlar. Ege'de sardalyacılık var diyorlar. Bekleyeceğiz, göreceğiz.

Barbun, tekir, kalamar yok. Trolde biraz zayıflık var. İnşallah gırgır balığı olur. Biz halkımıza balığımızı yediririz. Mesela bugün barbunlar 2 bin 500 liradan başlıyor.

Karides 600, mercanlar bin lira, bin 500 lira, kalkan bin lira, kalamar bin lira, granyöz 350, deniz çuprası 500 lira." dedi.

"SEZON HIZLI BAŞLADI"

Balıkçı Ramazan Erbil ise sezonun bereketli geçeceğini belirterek, "Sezon çok hızlı başladı bize. Barbunumuz var, lidaki, kılıç, ondan sonra kalamarımız, mercanımız, istiridyemiz, her şeyimiz var abi bu sene.

Bu sene bol. Saat 01.30'da geldim buraya ben. Zor oluyor abi yani ama ekmek parası yani. Bu sezon çok bol geçecek özellikle hamsi." diye konuştu.