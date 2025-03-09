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AA

İzmir Körfezi'nde kirlilik devam ediyor.

Uzun süredir çevrede kötü kokuya neden olan kirliliğin ardından, su yüzeyini yosunlar kapladı.

Özellikle Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı sahili çevresinde deniz suyundaki yüksek azot ve fosfor oranları, ekolojik dengeyi alt üst etti.

MAVİ SULAR YEŞİLE BOYANDI

Bu artış, deniz yosunlarının aşırı çoğalmasına yol açtı ve halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen Ulva lactuca türü, su yüzeyini kapladı.

Bu yosun örtüsü, İzmir Körfezi'nin bazı bölgelerinde yeşil bir tabaka oluşturdu.

KÖTÜ KOKU TÜM SAHİLİ KAPLADI

Sahildeki bu yosun yoğunluğu, çevrede kötü kokuların oluşmasına da neden oluyor.

Yosunların çürümesiyle yaygınlaşan bu kötü koku, hem deniz kenarında vakit geçiren halkı hem de çevreyi rahatsız ediyor.

DENİZALTI YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Ayrıca, bu durum deniz ekosistemine de zarar veriyor.

Yosunlar suyun oksijen seviyesini düşürerek, su altındaki yaşamı tehdit ediyor.