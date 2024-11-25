Haber Merkezi
İzmir Otogarı'nda seferini tamamladıktan sonra durağa geçerek aracını park eden otobüs şoförü, direksiyon başında uyuyakaldı.
Derin bir uykuya dalan otobüs şoförü, gördüğü rüyanın etkisiyle izleyenleri güldürdü.
RÜYASINDA KAZA YAPTIĞINI GÖRDÜ
Rüyasında kaza yaptığını gören sürücü, aniden uykusundan uyanarak direksiyona sarıldı.
Rüya gördüğünü fark etmeyen sürücü, ani manevra yapmaya çalıştığı sırada rüya gördüğünü fark etti.
PANİĞE KAPILDI
Paniğe kapılan sürücü, daha sonra çevresine bakarak kendini sakinleştirmeye çalıştı.
O anlar saniye saniye araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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