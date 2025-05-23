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AA & Ensonhaber

60 yaşındaki İsmet Güllüyurt ve 58 yaşındaki Mehmet Can Güney, emeklilik hayatlarını kenara çekilerek değil, sokak basketbolunun tam ortasında, gençlerle omuz omuza ter dökerek geçiriyor. Uzun yıllar boyunca sporu bir yaşam biçimi haline getiren ikili, yaşlarının sadece bir sayı olduğunu sahadaki enerjileriyle kanıtlıyor.

Her hafta Bornova’da mahalleli gençlerin organize ettiği turnuvalara katılan bu "60’lık delikanlılar", parkede yalnızca hünerlerini değil, aynı zamanda yılların getirdiği deneyimlerini de paylaşıyor. Gençlerin arasında oynayan Güllüyurt ve Güney, her maç öncesi haftanın 4-5 günü antrenman yaparak formda kalıyor.

"SPOR BENİ HEM BEDENEN HEM DE ZİHNEN AYAKTA TUTUYOR"

İsmet Güllüyurt, yıllardır amatör olarak sporla iç içe olduğunu belirtiyor ve gençlerle top paylaşmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini söylüyor:

Gençlerin enerjisi yüksek, bu enerji bize de geçiyor. Sahada sadece basketbol değil, hayat konuşuluyor. Onların dertlerini dinliyor, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu etkileşim hem zihinsel hem fiziksel olarak insanı diri tutuyor. Uzun yıllardır hastaneye gitmedim. Sporla geçen bir hayat, sağlığın reçetesi gibi.

Güllüyurt, yaşlanan nüfusa dikkat çekerek yaşlıların daha aktif olması gerektiğini de vurguluyor:

Türkiye’de yaşlıların ne yapacağı büyük bir sorun. Oysa hareket eden yaşlanmaz. Sporun sağlığa katkısı çok büyük. Özellikle yaşı ilerlemiş bireylerin hareketsizliğe teslim olmaması gerekiyor.

"SAHADA 'AMCA' DİYENLERE KIZIYORUM"

34 yıldır basketbol oynayan Mehmet Can Güney ise sahada gençlerle eşit bir oyuncu gibi mücadele ediyor.

Her gün sahadayım. Yanıma kim denk gelirse, genç yaşlı demem, birlikte oynarız. Spor tesislerine gidip ‘Ben de oynayabilir miyim?’ diye sorarım. Beni tanıyanlar yaşımı duyunca inanamıyor, ‘58 yaşında değilsin’ diyorlar. Haklılar, ruhum hâlâ 20’lerinde.

Sadece oynamakla kalmayan Güney, son iki yıldır sokaklardaki öğrencilere de basketbol eğitimi veriyor.

“Basketbol benim için sadece bir spor değil, yaşam biçimi. Ölünceye kadar top elimde olacak.”

HER YAŞA AÇIK BİR SOKAK LİGİ

Mahalledeki turnuvaları organize eden 28 yaşındaki Hakan Topçu, genç yaşına rağmen farklı kuşakları aynı potada buluşturmayı başarıyor: