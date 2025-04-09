AA

İzmir'de Foça ilçesinde bir balıkçı barınağında hayatını sürdüren pelikan, ilçenin simgesi haline geldi.

Tosun lakaplı pelikan, 4 yıl önce yaralı ve bitkin bir halde, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına sığındı.

Mahalle muhtarı Deniz Kaptanoğlu ve barınaktaki balıkçılar, pelikana müdahale ederek bakımını üstlendi.

BALIKÇILARIN DOSTU OLDU

Tedavi edilen ve bir süre bakılan pelikan, daha sonra barınağı yuvası olarak benimsedi.

Tosun, 4 yıldır barınağı terk etmeyerek balıkçıların dostu oldu.

Muhtar Kaptanoğlu, gazetecilere, pelikanın ilçe sakinlerinin sevgisini kazandığını söyledi.

"FOÇA'NIN MASKOTU OLDU"

Turistlerin de Tosun'a ilgi gösterdiğini, fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Kaptanoğlu, "4 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz. Balıkçı barınağını evi gibi benimsedi ve liman esnafı Tosun'a balık veriyor. Yeni Foça'mızın maskotu oldu. Bazen birkaç günlüğüne uzaklaşsa da, burayı asla unutmuyor ve mutlaka geri dönüyor." dedi.