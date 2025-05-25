Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İzmir'de toz taşınımı görüldü.
Hava kalitesi düşerken, görüş mesafesi de azaldı.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Kentte bugün hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği ve bazı ilçelerde ise gök gürültülü sağanağın etkili olabileceği belirtildi.
Gün içinde termometrelerin 32 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
"AÇIK ALANDA UZUN SÜRE KALINMAMALI"
Meteoroloji yetkilileri, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Uzmanlar, özellikle toz taşınımı olan günlerde maske kullanımının solunum yollarını koruyabileceğini, gözlük takmanın ise göz sağlığı açısından faydalı olabileceğini belirtti.
Ayrıca açık alanda uzun süre kalınmaması gerektiği ifade edildi.
YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI YAPILDI
Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Ege Bölgesi genelinde de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
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