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İzmir'de toz taşınımı görüldü

İzmir'de toz taşınımı görüldü Kentte sabah saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Hava kalitesi düşerken, görüş mesafesinin de azaldığı görüldü. Uzmanlar, maske ve gözlük kullanımı konusunda vatandaşı uyardı.