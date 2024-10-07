İzmir'de yaralı geyik fabrika bahçesine sığındı Kemalpaşa ilçesinde, sol ön ayağı kırılan ve fabrika bahçesine sığınan bir geyik, işçilerin ihbarıyla gelen görevlilerce uyutulup tedavi altına alındı.

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DHA

İzmir'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yedek makine parçaları üreten bir fabrikaya yaralı bir geyik geldi.

Yürüme güçlüğü çeken geyik, daha sonra yere yattı.

Çevresinde toplanan kişilere rağmen geyik yerden kalkmadı.

UYUTULUP BARINAĞA GÖTRÜLDÜ

Geyiğin yaralı olduğunu fark eden fabrika işçileri, durumu belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, geyiğin sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu iğne yardımı ile uyutulan geyik, tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)