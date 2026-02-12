Türkiye'de turistlerin bilmediği, yerlilerin gizlediği 5 saklı cennet

Popüler tatil beldelerinin gürültüsünden, bitmek bilmeyen kuyruklardan ve kalabalıktan yoruldunuz mu?

Türkiye’nin dört bir yanında, tabelaların pek göstermediği, sadece o bölgeyi avucunun içi gibi bilenlerin uğradığı gizli cennetler var.

2026 seyahat planlarınızda "huzur" ilk sırada geliyorsa, bu rotaları keşfedin:

1. Mazı Köyü, Muğla:

Bodrum’un o meşhur kalabalığından sadece bir saat uzaklıkta olduğuna inanmak zor. Mazı, betonlaşmaya inatla direnen turkuaz koyları ve asırlık zeytin ağaçlarıyla tam bir Ege masalı. Burada lüks oteller değil, samimi pansiyonlar ve yıldızların altında yenen taze deniz ürünleri var. Ilgın Koyu ve Sedef Koyu, yerlilerin en çok sakladığı duraklardan.

2. Gökpınar Gölü, Sivas:

Görenlerin "Burası gerçekten Türkiye mi?" dediği Gökpınar Gölü, kristal berraklığındaki suyuyla adeta bir camı andırıyor. Sivas’ın Gürün ilçesinde saklı olan bu göl, suyun altındaki bitki örtüsünü bile 10 metre derinlikten görmenize olanak sağlıyor. Özellikle dalış meraklıları ve doğa fotoğrafçıları için henüz tam keşfedilmemiş bir vaha.

3. İğneada Longoz Ormanları, Kırklareli:

Avrupa’nın en büyük longoz (subasar) ormanı olan İğneada, macera ve huzuru aynı anda arayanların gizli sığınağı. Kano turu yaparak ağaçların göle sarktığı masalsı kanallarda ilerleyebilir, ardından Karadeniz’in vahşi ama temiz sahilinde gün batımını izleyebilirsiniz. Yerlilerin favorisi: Mert Gölü üzerinde kano keyfi.

4. Bördübet Koyu, Marmaris:

İsmini İngiliz askerlerin "Bird at bed" (Kuşlar yatağında) yakıştırmasından alan Bördübet, Marmaris’in gizli bahçesi. Çam ormanlarının denize kadar indiği bu bölgede hiçbir yapılaşmaya izin verilmiyor. Dere ve denizin birleştiği noktada yapılan sabah yürüyüşleri, size tüm yılın stresini unutturacak kadar iddialı.

5. Hamsilos Koyu, Sinop:

Sinop merkeze çok yakın olmasına rağmen, ana yoldan sapmadığınız sürece fark edemeyeceğiniz bir doğa harikası. Buzul aşındırması sonucu oluşmuş bu koy, bir nehir gibi ormanın içine süzülüyor. Yerli halkın hafta sonu kaçamak noktası olan Hamsilos, rüzgarsız ve durgun suyuyla ruhunuzu dinlendirmek için biçilmiş kaftan.