İzmirli Roman kadınların çöpten sanat eserleri yorumları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olan "İzmir Kültür Yolu Festivali" başladı.

Kentte 9 gün boyunca 64 farklı noktada 602 etkinliğin düzenleneceği festivalde, birçok sergi hayata geçecek.

ASELSAN SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ

ASELSAN tarafından Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ve Kültür Sanat Fabrikası'nın bahçesinde yer alan "ASELSAN 50. Yıl İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi de sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Atık metallerden yapılan hayvan figürleri görenleri şaşkınlıkla hayranlık arasında duygu değişimine sevk ediyor.

ROMAN KADINLARIN ÇÖPTEN SANAT YORUMLARI

Bu kapsamda bir grup İzmirli Roman kadın sergiyi ziyaret etti. Hayvan figürlerini inceleyen kadınların övgüleri kameralara yansırken kadınların kendilerine has sempatik tavırları beğeni topladı.

Kadınlar kendi aralarındaki eğlenceli sohbete dalarken eserleri yorumlamayı da ihmal etmedi.

"BUNLAR SANAT SANAT"

İzmir'deki çöp krizine de gönderme yapan kadınlardan biri, "Niye atıyorsun çöpleri? İzmir'in her yeri çöp oldu. Kız çöpe bak. Bunlar çöpten yapıldı bak bunlar çöpten yapıldı. İnsanlar yapmış, sanat bunlar sanat." ifadelerini kullandı.

"BAYRAĞA CAN FEDA"

Ziyaretçi kadınlardan birinin, sanat eseri üzerine işlenmiş Türk bayrağını göstererek, "Buna can feda. Her şeyimiz bunun için, Canımız, kanımız, malımız her şeyimiz feda olsun." sözleri ise arkadaşlarından alkış aldı.