Meteoroloji'den İstanbul dahil 63 ile sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı

Yeni yılda yaşanılan soğuk hava ve kar yağışı sonrası yaşanılan yalancı bahar, yerini yeniden yağışlara bırakıyor..

Meteoroloji genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe yeni uyarı geldi.

İSTANBUL DAHİL 63 İLE SARI KODLU UYARI

İstanbul dahil 63 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı yapılırken, sıcaklıkların ise 8 ila 10 derece düşeceği belirtildi.

HAFTA SONU KAR GELİYOR

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikle kar, karla karışık yağmur etkini arttıracak.

Cuma günü ise yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

UYARI YAPILAN 63 İL

Meteoroloji'den sarı kodla uyarı yapılan iller şu şekilde sıralandı;

"Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce"

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Hafta başından bu yana 15-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesinin beklendiği, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1-3 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

İSTANBUL YENİ HAFTAYA KARLA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, cuma günü başlayacak karla karışık yağmur önümüzdeki pazartesi ve salı günü kar ve karla karışık yağmur görülecek.

AKOM’DAN UYARI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına yaşanmasının beklendiği, hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

İstanbul için AKOM, kent genelinde lodosun etkisini artırarak sürdürmesinin, gece saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin görülmesinin ve perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olmasının beklendiği hafta başından beri 15- 18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

