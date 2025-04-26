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AA & Ensonhaber

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) gönüllüleri ve uzmanları, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki yaklaşık 4,5 kilometrelik İztuzu Sahili'nde deniz kaplumbağalarının yuva yapacağı alanlar için bilgilendirme levhalarını hazırlayarak yerleştirdi.

Nisan ayı sonunda, hava koşullarının elverişli olması halinde sezonun ilk yuvalarının görülmesi bekleniyor.

KUMSAL İZLENİYOR, YUVALAR KORUNUYOR

DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, İztuzu'nda bu yıl da kumsal izleme ve yuva koruma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti.

YUVALAR İŞARETLENDİ, TABELALAR YERLEŞTİRİLDİ

Polat, kumsalda yuvaların işaretlenmesi için kullanılan kazık numaralarının ve tabela sistemlerinin kontrol edilerek eksiklerin tamamlandığını ifade etti. Ayrıca, sahilde yuvaların korunması amacıyla kullanılan kafeslerin ve bilgilendirme tabelalarının da belirlenen noktalara yerleştirildiğini aktardı.

Yumurtlama döneminin hızla yaklaştığını dile getiren Polat, gönüllüler ve ekip arkadaşlarıyla birlikte sahada aktif çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Polat, sezonun ilk yuvalarını büyük bir heyecanla beklediklerini ve sahil boyunca tüm hazırlıkların eksiksiz şekilde tamamlandığını sözlerine ekledi.