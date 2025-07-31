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Jandarma paylaştı: Dağ keçilerini görebildiniz mi

Jandarma ekipleri, doğa ve hayvanları koruma görevinde yaptıkları devriyede etkileyici anlar yaşadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
31.07.2025 20:41
Jandarma paylaştı: Dağ keçilerini görebildiniz mi

Jandarma ekiplerinin çevre, doğa ve hayvanları koruma görevi kapsamında yürüttüğü devriye faaliyetleri sırasında doğa ile iç içe yaşanan özel anlar, göz kamaştırdı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, görevleri esnasında yaban hayatının eşsiz sakinleri olan dağ keçileriyle karşılaştı.

"SİZ DE GÖRÜYOR MUSUNUZ"

Bu nadir ve büyüleyici karşılaşma anını bizlerle paylaşan ekipler, doğanın korunmasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dağların sarp ve zorlu yamaçlarında özgürce dolaşan dağ keçilerinin bu etkileyici görüntüleri, doğaseverler için unutulmaz bir anı oldu:

Siz de görüyor musunuz? Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimiz, devriye esnasında dağ keçileri ile karşılaştı.

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