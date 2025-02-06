Kahramanmaraş depreminde ev ve iş yeri zarar gördü: Devletimiz bize el uzattı

İHA

Asrın felaketinin üzerinden bugün tam iki yıl geçti.

11 ilimizin etkilendiği depremde on binlerce bina ve canımız yok oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il dışında etkilenerek afet kapsamına alınan tek ilçe olan Sivas’ın Gürün ilçesinde de depremin neden olduğu yaralar sarılmaya devam ediliyor.

"DEVLETİMİZ BİZE EL UZATTI"

Deprem'de Gürün ilçesinde 236 bina ağır hasar almış, hasarlı binaların kontrollü yıkımı gerçekleştirilmişti.

Depremde evi ve iş yeri ağır hasar alan Murat Avcu, "Devletimiz bize el uzattı, yerinde dönüşüm kampanyası ile hibe ve kredi destekleriyle inşaatımızı başlatıp yeniden eski düzenimizi kurmayı planlıyoruz." dedi.

"PSİKOLOJİK ETKİLERİ ATLATAMADIK"

Yaklaşık 40 esnafın konteynerden hizmet verdiği ilçede depremin izleri unutulmuyor.

Depremler sonrası evi ve iş yeri hasar alan Murat Avcu, depremin psikolojik etkisini atlatamadıklarını ifade etti.

"DEVLETİN GÜCÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

İlçede can kaybı yaşanmadığını ifade eden Murat Avcu, "Biz de bu yaşanan depremde mağdur olan ailelerden birisiyiz. Allah’a şükrediyoruz ki can kaybımız yok. Mal kaybı ile atlattığımız ancak hala psikolojik olarak etkisini yaşadığımız bu büyük depremin mağdurlarındanız. Deprem psikolojimizi bozdu ancak bizler inancımız gereği bu depremin de Mevla’dan geldiğini biliyoruz.

Allah devletimizden razı olsun. Asrın felaketinin ardından devletin gücünü ne kadar büyük olduğunu, devletin milleti için var olduğunu bir kez daha gördük. Devletimiz var oldukça bu depremden etkilenen bütün alanlar tekrardan inşa edilir." dedi.