İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Beyza Kişi, iş yerinde unutulmaya yüz tutmuş balıklı hamam tasını ve boncuklu 41 tasını yaparak hizmete sunuyor.

Kahramanmaraş'ın tek bakır ustası olan Beyza Kişi, "70 yaşındaki babamın mesleğini ben devraldım ve çekiç sesi bana zevk veriyor. Elimde çekiçle beni görenler ise çok şaşırıyorlar. Gördüğüm birçok şeyi mağazamda modelize yaparak, üreterek mağazamda satışa sunuyorum." dedi.

"ÇEKİÇ SESİ HUZUR VERİYOR"

Şehrimizi tanıtmak için çabalıyorum diyen Kişi, "Kahramanmaraş'ta unutulmaya yüz tutmuş balıklı hamam tasını ve boncuklu 41 tasını yapmaktayım. Düz bir tabakadan neler yapabilirim diye düşündüm. Bir kalıba neler desenleyebilirim diye düşündüm. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ta bakır üreten tek kadın girişimciyim.

Balıklı hamam tası unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Kıymetli babam 55 yıl önce bu mesleği bırakmış, daha sonra kendisi şuan 70 yaşında ve yeniden yapmaya başladık. Ben 25 yaşındayım ve bu işi devraldım. Kendimizi ve şehrimizi tanıtmak için bir şeyler yapmayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.

Kişi, "Bu işe başlama sebeplerimden biri maalesef ki 6 Şubat depremiydi. Diğer sebep ise evladıma bakan kimse olmadığı için bu işe başladım. Bir çekiç sesinin bana zevk verdiğini, bakırlı olan birçok şeyin bana huzur verdiğini fark ettim ve gözümde gördüğüm birçok şeyi, mağazamda modelize yaparak, üreterek mağazamda satışa sunuyorum.

Elimde çekici gören dışarıdaki insanlar, çok şaşırıyorlar. Genelde bunu erkekler daha fazla yapıyor. Nasıl yapıyorsun, biz de bakabilir miyiz, görebilir miyiz diyorlar. İlk başta inanmıyorlar ama ben yaptığımı gösterince, tebrik edip, gerçekten yapıyormuşsun deyip şaşırıyorlar." dedi.

"BU FARKINDALIĞI FARKLI KİŞİLERE İLETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Birçok kişi bana destek olmaya çalışıyor diyen Kişi, "Ben en ufak bir üründen en büyük ürüne kadar saf bakır kullanıyorum. Zaten bakırda katkı maddesi de bulunmamaktadır. Balıklı hamam tasını 3 günde ortaya çıkarıyorum. Boncuklu hamam taslarına malzeme olursa hemen de yapabiliyorum. Çünkü artık elimin o hıza alıştığını düşünüyorum.

Kadınlar ise bize de öğretebilir misin, biz de yapabilir miyiz, seninle neler yapabiliriz, neler katabiliriz diyen birçok kadın girişimci ve ev hanımları bana destek olmaya çalışıyorlar. Bu farkındalığı inşallah daha farklı kişilere iletmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.