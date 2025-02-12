Kahramanmaraş'ta 400 yataklı Acil Durum Hastanesi açıldı

İHA

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Türkiye’nin güneydoğusundaki 11 ili derinden etkiledi.

Şiddetli sarsıntılar, binlerce binanın yıkılmasına, büyük can ve mal kaybına yol açtı.

Depremler, Türkiye genelinde sağlık, altyapı ve afet yönetimi gibi birçok alanda kapsamlı önlemler alınmasına sebep oldu.

Bu felaketten sonra Kahramanmaraş’ta, sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla bir dizi yeni adım atıldı.

400 YATAKLI ACİL DURUM HASTANESİ AÇILDI

Bu kapsamda atılan en önemli adım, 400 yataklı Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi'nin inşası oldu.

Tamamlanan hastane, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve diğer yetkililerin de katılımıyla bugün kullanıma açıldı.

Çelik konstrüksiyon sistemiyle depreme dayanıklı olarak inşa edilen hastane, modern tıbbi cihazlarla donatılarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane açılışında konuşma yaptı.

Bakan Memişoğlu konuşmasında, "Bugün hizmete açtığımız 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz de 'önce insan' vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldı. Depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. 55 bin 755 metrekare alana sahip hastanemiz bünyesinde; 86 poliklinik, 12 ameliyathane, 12 yeni doğan yoğun bakım olmak üzere toplam 81 yoğun bakım yatağı, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ünitesi ve diyaliz gibi özellikli birimleri bulunuyor.

Modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısıyla, afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. 23 yıllık istikrar döneminde; dilimizden, aklımızdan ve gönlümüzden düşürmediğimiz bir sözümüz var: Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

"EN KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da törende konuştu.

Hastanenin sadece Kahramanmaraş'a değil, bölgedeki tüm vatandaşlara hizmet edecek modern ve donanımlı bir sağlık üssü olacağının altını çizen Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi; 97 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen bu sağlık kompleksi, 400 yatak kapasitesine, 86 poliklinik odası, 12 ameliyathane, 81 yoğun bakım yatağı ile büyük bir hizmet kapasitesine sahiptir. Anjiyografi ünitesi, diyaliz merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanları ile en ileri teknolojiye sahip bir altyapı sunmaktadır. Afet durumlarında 3 gün boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu hastane, Kahramanmaraş'ımızın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayarak, halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunacaktır.

"BÖLGEMİZE İKİ SAĞLIK YATIRIMI DAHA KAZANDIRACAĞIZ"

Yılmaz, konuşmasının sonunda iki müjde daha vererek, "Elbette sağlık alanındaki yatırımlarımız bununla sınırlı değil. Bin yatak kapasiteli Kahramanmaraş Şehir Hastanesi ve bin yatak kapasiteli Hatay Şehir Hastanesi'nin projelerini tamamladık. İnşallah ihale süreçlerini de bu yıl içerisinde tamamlayarak, bölgemize iki güçlü sağlık yatırımı daha kazandıracağız." diye konuştu.