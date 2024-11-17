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İHA

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kurulan Enkaz Kafe, toplumsal dayanışmanın simgesi haline geldi.

Depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla kurulan mekan, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Gelinlikten eski bir fotoğrafa, son beş lirası bulunan bir cüzdana kadar pek çok eşya, yaşanmış hikayeleriyle burayı ziyaret eden herkesin yüreğine dokunuyor.

HATIRALARI YAŞATMAK İÇİN ÖZENLE KORUNUYOR

Enkaz Kafe'nin duvarlarına asılan bir başka anlamlı hatıra ise depremde hayatını kaybedenlerin anısına dikilen yüz elli fidan. Her bir fidanın yanına yazılan isimler, kaybedilen canları unutturmamak ve hatıralarını yaşatmak için özenle korunuyor.

"BİR MÜZE OLARAK KALSIN"

Yalçın, “Birlikte ayağa kalkmak, geçmişten ders alarak geleceğe umutla bakmak için buradayız. Depremlerden sonra enkazdan çıkarılan eşyalarla oluşturduk. Manevi değeri çok yüksek. Bu alanda oyuncak, beşik, gelinlik, kitap ve fotoğraflar var.

Şehrimizin acılarını buradan duyurmak istiyoruz. Acılarımızı paylaştık ve yarım kalmış hikayeler var buranın yaşayan bir müze olarak kalmasını istiyoruz” dedi.