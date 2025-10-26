Kanada'dan bisikletle dünya turuna çıkan aile Ordu'da: Türkiye çok güzel

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çocuklarıyla dünyayı gezen çiftin Türkiye sevgisi...

Kanada’da yaşayan metal teknisyeni Benjamin Rembeault (40), eşi Vassy Rembeault(44) ve çocukları Morgan (8) ile Milla (7) ile birlikte özel olarak tasarladıkları çift pedallı bisikletleriyle dünyayı geziyor.

15 AYDIR BİSİKLETLE GEZİYORLAR

Gürcistan’ın gezdikten sonra Türkiye’ye gelen aile, Ordu kıyı hattını bisikletle geçerek Samsun’a ulaşmayı planlıyor.

15 aydır bisikletleriyle yollarda olduklarını belirten aile, Türkiye’nin ardından Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Fransa'ya geçerek, dünya turunu tamamlamayı hedefliyor.

''TÜRKİYE ÇOK GÜZEL''

Kanadalı aile, çocuklarının eğitimini uzaktan eğitim ile aksatmadan sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye'ye duydukları sevgiyi belirten Vassy Rembeault, “Biz Kanadalıyız ve bisikletle dünya turu atıyoruz. Turumuzu Fransa’ya giderek tamamlayacağız.

Türkiye çok güzel” diye konuştu.