Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Karadeniz'de geleneksel olarak uzak mesafeler arasında "ıslık dili" ile iletişim kuruluyor.

Giresun ilinin Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy de bu konuda haklı bir üne sahip.

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda bulunan Gomera Adası da ıslık dili kullanılıyor.

ISLIK DİLİ İLE KONUŞANLAR BULUŞTU

Islık diliyle iletişim kuran Gomera Adası temsilcileri, aynı geleneğin yaşatıldığı Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’ü ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen program kapsamında, Gomera Adası Islık Dili Miras Taşıyıcıları Jose Molina Gonzalez ve Carmen Castilla Padilla, Kuşköy’de Kaymakam Furkan Aksoy tarafından karşılandı.

500 RAKIMDA ISLIK DİLİ İLE KONUŞTULAR

500 rakımda yer alan dağ köyünü gezen Gonzalez ve Padilla, köy halkıyla bir araya gelerek karşılıklı ıslık diliyle sohbet etti.

Kadınlar, kendi kültürel mirasları olan ıslık dillerini karşılıklı olarak uygulamalı şekilde sergiledi.

"ISLIK DİLİ KÜLTÜRLERARASI BİR KÖPRÜ"

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Karadeniz, her iki bölgede de ıslık dilinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Kültürlerarası önemli bir buluşma gerçekleşti. Bakanlığımızın bu mirasa sahip çıkması sevindirici. Böyle bir kültürel miras hem bizde hem de dünyanın diğer ucunda Kanarya Adaları’nda yaşatılıyor. Bu diyaloğun sürmesini temenni ediyorum." dedi.

"COĞRAFİ BENZERLİKLER KÜLTÜREL ORTAKLIĞI DOĞURUYOR"

Carmen Castilla Padilla da Giresun’da ıslık diliyle iletişim kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim ülkemizde de dağlık bölgelerde insanlar birbirleriyle ıslık diliyle haberleşiyor. Coğrafi benzerlikler, bu ortak kültürel dili doğurmuş. Basit kelimeleri ve cümleleri haberleşmede kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Padilla, Giresun’da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

Verilen bilgilere göre, program kapsamında yarın Giresun Valiliği ev sahipliğinde "Islık Dili Buluşması ve Çalıştayı" düzenlenecek.